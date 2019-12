Adidas: ces sneakers Pokémon sont plutôt fresh

Aucune franchise n'est à l’abri de la marque Adidas; la compagnie a collaboré avec Game of Thrones, Star Wars, Avengers et plusieurs autres.

Cette fois-ci, c’est une nouvelle collaboration avec Pokémon. Adidas avait déjà fait des sneakers aux couleurs de Pikachu et sa gang, mais on a maintenant une version révisée et plus sobre.

Voici la collaboration 8-bit d’Adidas et Pokémon. Au menu, des patterns de plusieurs Pokémons à l’intérieur de la chaussure et un design 8-bit à l’extérieur, près du talon. Et ils sont pas mal plus beaux que la collabo précédente.

Adidas

Adidas

Adidas

Pour l’instant, on n’a que l’aperçu de la version Pikachu et la date de sortie de la collection n'a pas été dévoilée. On va vous garder à jour!