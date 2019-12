Rick and Morty: Christopher Lloyd aimerait bien un «crossover» avec Back to the Future

Si vous êtes fan de Rick and Morty, vous avez probablement déjà eu cette réaction en réalisant que le show rappelle étrangement une autre franchise:

Eh oui, la célèbre série d'Adult Swim s'est clairement inspirée du classique de Robert Zemeckis, Back to the Future. C’est même plutôt flagrant: Rick ressemble au Doc, il y a Morty et Marty, et selon les recherches de New Rockstars, la série a commencé grâce à une parodie de Back to the Future.

Adult Swim

capture d'écran youtube

Alors, l’idée d’un possible crossover n’est pas si dingue que ça. Et ce n’est pas juste l’équipe de Pèse sur Start qui pense ça: le Doc lui-même s’est exprimé à ce sujet!

Selon Geektyrant, c'est lors d’une entrevue au Comic Con de Dortmund en Allemagne que Christopher Lloyd a avoué être un grand fan de Rick and Morty. «Je crois que c’est [Rick and Morty] fabuleux. J’ai regardé l’émission, j'adore son humour, j’adore les personnages», a-t-il déclaré, en ajoutant qu’un crossover serait fascinant.

Bien dit, Doc.