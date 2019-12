Star Wars: un extrait exclusif de Rise of Skywalker diffusé dans Fortnite

La relation entre l’univers de Star Wars et celui de Fortnite n’en finit plus de se développer!

Les inconditionnels de Fortnite ont ainsi eu droit samedi à un drôle d’événement aux couleurs de la galaxie lointaine, très lointaine... de même qu’à un extrait exclusif de Rise of Skywalker, le neuvième volet de la franchise de science-fiction.

Vers 14 h, les joueurs étaient invités au cinéma virtuel de Fortnite, où le Millennium Falcon s’est posé quelques minutes plus tard, après s’être (évidemment) débarrassé de quelques vaisseaux du Premier Ordre.

C’est à ce moment que les «spectateurs» de l’événement ont vu une reproduction virtuelle du réalisateur de Star Wars: The Rise of Skywalker, J. J. Abrams, débarquer du bolide interstellaire (!), en compagnie de deux très dynamiques stormtroopers.

Après quelques plaisanteries, Abrams a alors présenté un extrait exclusif du prochain film de la saga, qui a ensuite été diffusé sur l’écran du cinéma virtuel de Fortnite.

Si vous évitez chaque aperçu de Rise of Skywalker afin de vous garder le plus de surprises possible, vous voudrez possiblement arrêter de lire ici...

Sinon, pour les curieux, sachez que l’extrait «exclusif» offert aux joueurs de Fortnite montrait Rey, Finn et Poe s’introduisant furtivement dans un croiseur du Premier Ordre, avant de tomber face à face avec deux stormtroopers, envers qui Rey doit utiliser la Force pour les dissuader d’attaquer.

Effectivement, ce n’est rien de très excitant ou de scandaleux, mais, tout de même, la courte vidéo permet de découvrir un peu plus l’étendue des pouvoirs de la jeune guerrière.

Par ailleurs, notons que celles et ceux qui souhaitent voir de leurs propres yeux l’extrait peuvent désormais le faire (vers 8 minutes et 13 secondes dans la vidéo ci-dessous) grâce à de valeureux diffuseurs qui n’ont pas manqué de capter l’événement.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois cet automne que Fortnite et Star Wars s’entremêlent pour faire la promotion de Rise of Skywalker.

En ce sens, il est notamment possible de revêtir dans le jeu en ligne d’Epic Games les habits de Rey, de Finn ou d’un stormtrooper, ou encore d’utiliser certaines armes de la franchise.

Et pour ceux qui n’en ont rien à faire de Fortnite, sachez que Star Wars: The Rise of Skywalker paraîtra en salle dès ce vendredi 20 décembre.