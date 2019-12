12 jours de jeux gratuits sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store célèbre le temps des Fêtes en offrant un jeu gratuit tous les jours jusqu'au 1er janvier 2020 dès aujourd'hui. Il y aura également des rabais sur d'autres jeux durant cette période.

Le premier jeu gratuit est Into the Breach, et vous devez vous connecter au store afin de l'ajouter à votre ludothèque.

Bande-annonce Into the Breach

Afin d'obtenir les 12 jeux, il faudra vous connecter au store tous les jours. Le jeu du jour restera accessible durant 24 heures, alors si vous manquez un jour, vous perdez votre tour.

Comme un calendrier de l'avent, les jeux gratuits seront des surprises. La curiosité va peut-être s'emparer des gamers qui n'ont pas encore téléchargé le store d'Epic!