8 jeux auxquels jouer durant le congé des Fêtes

C'est le temps des Fêtes: une période qui peut être stressante pour pas mal de monde. Party de famille, magasinage dernière minute, débats politiques avec des cousins qu'on voit une fois par année... c'est pas très reposant, tout ça.

Mais le temps des Fêtes vient aussi pour plusieurs avec des congés. Cette année, on vous propose des jeux pour lâcher prise et décrocher, que ce soit en famille ou en solo.

Évidemment, on ne vous suggère pas de rester enfermé alors qu'il fait beau dehors, mais pour les journées plus froides, on a quelques suggestions de jeux pour vous garder au chaud!

1. Mario Party

Que ce soit l'édition la plus récente sur la Switch ou une version rétro, Mario Party est le jeu que toute la famille pourra apprécier. Pas besoin d'être un grand gamer, le jeu est juste assez facile pour que tout le monde puisse s'amuser. Même grand-maman va triper!

2. Death Stranding

Le jeu de Kojima Productions a fait couler beaucoup d'encre depuis son dévoilement en 2016. Death Stranding divise les joueurs avec son gameplay et son histoire plutôt étrange, mais il offre une expérience contemplative parfaite pour les vacances. Avec son ambiance zen et son excellente trame sonore, le jeu vous transportera loin du stress des Fêtes. Trust.



3. Overcooked 1 ou 2

Ben oui, on vous suggère encore Overcooked! Ce jeu, qui peut être joué en gang sur le sofa, est un beau mélange de chaos et de plaisir. Votre objectif est de créer le nombre de repas demandé, tout en collaborant dans une course contre la montre. Vous allez peut-être vous chicaner, mais au moins, ce ne sera pas à propos de politique!

4. The Last of Us

Le remaster de cet excellent jeu était gratuit sur PS Plus récemment. L'avez-vous téléchargé? On l'espère, car c'est un jeu parfait pour les vacances. Il n'est pas trop long, mais son histoire est bien remplie. The Last of Us est un chef d'œuvre du gaming et un incontournable pour les fans d'action/aventure. Ah et, la suite arrive bientôt!





5. What Remains of Edith Finch

On vous l'accorde, les jeux avec des tendances Walking Simulator ne sont pas pour tout le monde. Cependant, les fans de cinéma apprécieront ce style où le gamer est comme un témoin des événements et se laisse transporter par une histoire qui se dévoile petit à petit. What Remains of Edith Finch est une magnifique introduction au genre, proposant une touchante histoire sur le deuil et la santé mentale. Et certaines scènes sont carrément inoubliables!





6. TowerFall

Pour ceux qui veulent un peu plus d'action, TowerFall est un excellent jeu de party! Adios la coopération, cette fois-ci, on se tape dessus. Vous et 3 de vos amis devez vous battre dans une série de tableaux en utilisant toutes sortes de projectiles et les éléments à votre disposition. C'est rapide et chaotique comme jeu, mais toujours vraiment le fun.

7. BioShock

Oui oui, je vous propose un jeu de 2007. Si vous adorez les jeux avec des histoires plus poussées, vous devez essayer BioShock. Vous risquez de le retrouver sur plusieurs listes des meilleurs jeux de tous les temps, alors le temps des Fêtes est idéal pour enfin explorer cet univers qui a changé le paysage du gaming. Un must.



8. Skyrim

Pas besoin de justifier cette suggestion.