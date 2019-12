Bake 'N Switch: un nouveau jeu qui rappelle Overcooked

Un nouveau jeu de chaos culinaire, aux airs d'Overcooked, arrive bientôt et on est très curieux de l'essayer.

Bake 'N Switch, annoncé l'été dernier pour PC et cette semaine durant le showcase indie de Nintendo Switch, vous proposera des tableaux de courses contre la montre où vous devez faire cuire des pains.

Bande-annonce Bake 'N Switch

Le jeu n'est pas entièrement coopératif; il sera possible de saboter le travail de vos amis.

Selon GameSpot, il y aura également un mode PvP, des boss fights et du combat. Ça fait donc quand même different d'Overcooked, qui se veut beaucoup plus coopératif.

Bake 'N Switch arrive sur PC et Nintendo Switch en été 2020. Plus de détails à venir!