[Star Wars: The Rise of Skywalker] Ce que les critiques en pensent

Un nouveau film de Star Wars peut-il sortir sans que les critiques soient totalement divisées? On dirait que non, car le dernier chapitre de la saga actuelle semble soulever les passions plus que jamais.

Avec une note de 59% sur Rotten Tomatoes, Star Wars: The Rise of Skywalker ne fait pas l'unanimité chez les critiques. On a fait le tour des chroniques d'opinions pour comprendre où le film a perdu des points, mais aussi savoir ce qui a charmé ceux qui ont adoré cette conclusion.





Forbes

Scott Mendelson n'y va pas de main morte: Rise of the Skywalker est selon lui le pire film Star Wars. Ouch.

« Star Wars: The Rise of Skywalker est un mauvais film qui fait les mêmes erreurs fatales de Spectre, Spider-Man 3 et The Crimes of Grindelwald pour terminer la saga Skywalker sur un niveau plus bas que jamais », déclare Mendelson.



CNet

Richard Trenholm est plus positif sur son expérience, déclarant que le film en donne beaucoup aux fans mais manque de cœur.

« Si vous avez fait une liste de choses que vous vouliez voir dans ce dernier chapitre, tout est là. Combats dans l'espace ou avec des sabres lasers, une menace à la galaxie et des extraterrestres adorables ». Cependant, il juge qu'il y en a justement trop; le film a tout donné, et donc ne réserve aucune surprise.

The Globe and Mail

Barry Hertz donne seulement 2 étoiles sur 5 pour le film, jugeant comme CNet qu'il n'offre rien de nouveau et que le tout est répétitif et même ennuyeux.



Guardian

Peter Bradshaw du Guardian a été beaucoup plus enthousiaste que ses collègues, déclarant que le film est amusant et très divertissant.

« Le très divertissant dernier épisode de la saga de neuf films déborde d'énergie euphorique », écrit-il. Il juge que le tout donne une fin exaltante!



Rolling Stone

Peter Travers n'a ni adoré ni détesté le film, jugeant qu'un Star Wars n'est pas un Star Wars s'il ne soulève pas les émotions :

« L'épisode final n'est pas parfait. Vous allez le décortiquer avec vos amis. Mais c'est ça le but. Star Wars, ce n'est pas un film, c'est une famille. Et les débats sur ce qu'il fait bien et ce qu'il rate est aussi important que l'amour qu'on lui porte ».



Que le film divise autant ne risque pas de changer grand-chose à son succès; c'est la fin de la saga. On va aller le voir, peu importe les critiques. C'est intéressant de lire des commentaires aussi contradictoires, cependant.

Les fans seront-ils quand même au rendez-vous? Mais oui!