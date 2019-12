«The Rise of Skywalker est le pire film Star Wars» selon cet acteur de The Mandalorian

The Rise of Skywalker est «le pire film Star Wars» et «un échec total» si l'on se fie aux mots de Jake Cannavale, un acteur de la série Disney+ The Mandalorian.

Les commentaires de Cannavale ont été partagés dans ses stories sur Instagram, qui sont maintenant supprimées. On a toutefois un screenshot grâce à cinemablend.



Ouch.

Cannavale incarne Toro Calican dans le 5e chapitre de la série The Mandalorian; une émission qui se déroule dans l'univers de Star Wars.

Depuis qu'il a donné son opinion sur le film, Cannavale reçoit des commentaires plutôt négatifs sous ses dernières publications. Quelques internautes sont d'accord avec lui, mais la plupart ne mâchent pas non plus leurs mots.

En voici quelques-uns.

«C'est facile de dire de la merde quand tu es dans le pire épisode de The Mandalorian»

«Lmao tu viens de ruiner ta carrière»

«Plus personne ne t'aime. Tu as ruiné The Mandalorian avec ton jeu d'acteur atroce. Organise tes affaires avant de dénigrer un film plus grand que toi»

«un acteur poubelle qui avait le pire rôle dans Mandalorian ruine sa carrière, lol!»





Bref, aurait-il dû garder ses commentaires pour lui? Ou vous appréciez son honnêteté?