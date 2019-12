The Witcher adoré par les internautes [réactions]

The Witcher démontre que les critiques ne représentent pas toujours l'opinion des fans. Sur Rotten Tomatoes, la moyenne des critiques est de 58%, alors que la note des fans s'élève à 91% pour la série Netflix.

Erik Kain, critique gaming de Forbes, ne penche pas du même côté que plusieurs de ses collègues avec son texte: «Les critiques doivent être folles: The Witcher est une fantastique nouvelle série originale de Netflix». Il avise ses lecteurs de rester loin de Rotten Tomatoes; une leçon que l'on doit commencer à adopter, parce que les écarts entre les fans et les critiques sont de plus en plus grands.

On a donc fait le tour de Twitter pour lire quelques commentaires des internautes à propos de la série. Les lecteurs de Pèse sur Start ont également partagé leur feedback sur Facebook et plusieurs ont adoré.

Moi : "Termine un épisode de The Witcher" Il est temps de faire un truc productif.

Moi 30 secondes plus tard : pic.twitter.com/lVHY5QxmLr</a></p>— ItsAlpha2.0 (@ItsAlpha_2_0) December 21, 2019

Mon dieu The Witcher c'est juste monstrueux, c'est le meilleur premier épisode de série que j'ai vu de ma vie. Merci @NetflixFR — et puis merde (@ElodieCosta13) December 20, 2019

J'ai fini The Witcher, cette série est une tuerie et les musiques sont juste magnifiques ! @NetflixFR



Et n'oubliez pas, toss a coin to your Witcher ! — Marine (@Mariiine96) December 20, 2019

Première saison conclue et en un mot : ensorcelante !

The Witcher édition Netflix est une très bonne série, certe imparfaite et déroutante principalement côté réalisation, mais au combien généreuse et plaisante du côté de l'écriture et de ses personnages ! #TheWitcher #Netflix pic.twitter.com/0fXQXp9xW1</a></p>— @==[Madipad⟩ (@_Madipad) December 21, 2019

the #witcher est génial c est une série a voir et prometteuse

un univers de magie et de chaos pic.twitter.com/Q72dMPFxrQ</a></p>— leblackde (@leblack_de) December 22, 2019

L'épisode 1 de “The Witcher” est tout simplement incroyable ça annonce du lourd de ouf si vous n'avez pas encore regarder aller voire tout de suite #masterpiece #thewitcher (maintenant je vais aller mater le reste ) pic.twitter.com/Kpi7ehOdHP</a></p>— Mohamad (@MohamadDokkan) December 21, 2019

C'est normal si au bout de 2min de the witcher j'ai déjà les larmes aux yeux rien que pour la musique @NetflixFR ? — Vayr Hugo (@VayrH) December 20, 2019

Je suis devenue accro à The Witcher merci @NetflixFR — Capu (@capuciined) December 21, 2019

Bienvenue dans l'univers de #Witcher sur Netflix.



Magnifique ouverture. — Yann Roshdy (@YannRoshdy) December 21, 2019