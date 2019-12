Zynga: une énorme fuite de données touche les joueurs de Words with Friends

Vous jouez à Draw Something ou Words with Friends sur mobile? Vous devriez changer votre mot de passe (et tous vos autres mots de passe). La compagnie de jeux en ligne Zynga a été touchée par un énorme hack.

The Verge rapporte que Zynga a déclaré, en septembre, qu'elle avait contacté plusieurs utilisateurs touchés par une fuite de données, sans toutefois dévoiler l'ampleur du hack. Selon un liste sur Have I Been Pwned ajouté le 19 décembre, plus de 172 millions de comptes ont été affectés.

Le présumé pirate a déclaré à Hackernews qu'il était en possession d'adresses courriel, de numéros de téléphone et de mots de passe d'utilisateurs des jeux Zynga.

Pour savoir si vous avez été touché, allez sur le site Have I Been Pwned et vérifiez toutes vos adresses courriel. Si c'est le cas, changez les mots de passe sur les services touchés, mais aussi tous les endroits où vous utilisez le même mot de passe. Conseil utile: n'utilisez jamais le même mot de passe sur plus d'un service.

Pas besoin d'avoir utilisé les applications de Zynga récemment, non plus. Si vous avez déjà joué à l'un de leurs jeux, changez vos mots de passe.