Après-Noël: les soldes gaming!

On le sait, le temps des Fêtes est assez dispendieux. Mais, comme plusieurs de nos lecteurs, on a de la difficulté à résister aux soldes de l'Après-Noël; on veut quand même les consulter! Juste au cas où...

Alors, question de simplement vous informer, on a fait le tour des soldes annoncés pour le moment. Évidemment, de nouveaux soldes seront ajoutés à la liste le 26 décembre!

Best Buy

PlayStation 1To avec Horizon Zero Dawn, The Last of Us et God of War

PlayStation Pro 1To NHL 20

Nintendo Switch + Collection of Mana + Écouteurs Turtle Beach. Plusieurs couleurs.

Nintendo Switch Lite + Collection of Mana + Écouteurs Turtle Beach. Plusieurs couleurs.

Xbox One S All-Digital édition de 1 To avec Minecraft, Sea of Thieves et Forza Horizon 3

Xbox One X 1 To avec jeu Gears 5 édition limitée

Pour voir les soldes Best Buy, c’est ici.

Walmart

Death Stranding (PS4)

PlayStation 1To avec Horizon Zero Dawn, The Last of Us et God of War - 300,76$

Joy-Con Charging Dock Nintendo Switch, câble USB C

4 en 1 Dock (PS4 PSVR VR Move)

Pour voir les soldes Walmart, c’est ici.

EB Games

Les prix seront changés le 25 décembre alors, ne faites pas le saut!

PS4 Bundle: God of War III, Horizon Zero Dawn et The Last Of Us - 299,99$

Xbox One S 1TB - Star Wars Jedi: Fallen Order - 299,99$



Star Wars Jedi: Fallen Order - 59,99$

Xbox

PS4

Call of Duty: Modern Warfare - 59,99$

Xbox

PS4

The Outer Worlds - 49,99$

Xbox

PS4

Pour voir les soldes EB Games, c’est ici.

Nintendo

Manettes NES

PlayStation

via PlayStation

Pour PlayStation, on se concentre sur les rabais des jeux numériques. Vous pouvez accéder à ces spéciaux directement de votre console ou ici.

À noter que les soldes peuvent changer sans préavis.

Call of Duty: Modern Warfare

79,99$ 52,79$

Star Wars Jedi: Fallen Order

79,99$ 66,39$

Death Stranding

79,99$ 53,59$

FIFA 20

79,99$ 39,99$

NBA 2K20

79,99$ 39,99$

Madden NFL 20

79,99$ 47,99$

Spider-Man (GOTY)

49,99$ 24,99$

The Outer Worlds

79,99$ 59,99$

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition

119,99$ 47,99$

Control

79,99$ 51,99$

Sekiro: Shadows Die Twice

79,99$ 51,99$

Resident Evil 2 (Deluxe Edition)

89,99$ 29,69$

Days Gone

49,99$ 24,99$

Civilization VI

79,99$ 51,99$

Just Dance 2020

49,99$ 32,49$

Xbox

Comme pour PlayStation, on se concentre ici sur les soldes des jeux numériques de Xbox. Consultez la liste complète ici.

À noter que les soldes peuvent varier durant la période des Fêtes.

Gears 5

79,99$ 39,99$

Borerlands 3

79,99$ 51,99$

Star Wars Jedi: Fallen Order

79,99$ 71,99$

Call of Duty: Modern Warfare

79,99$ 59,99$

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

79,99$ 31,99$

Need for Speed Heat

79,99$ 59,99$

Mortal Kombat

79,99$ 39,99$

Assassin's Creed Odyssey

79,99$ 26,39$

Les Sims 4

51,99$ 17,15$

Code Vein

79,99$ 55,99$

No Man's Sky

49,99$ 29,99$

Red Dead Redemption 2

79,99$ 47,99$

The Witcher 3: Wild Hunt

55,99$ 22,39$

Joyeuses Fêtes, la gang!