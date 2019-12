PS4: Quels jeux devriez-vous acheter?

Avec les soldes d'Après-Noël en cours, il n'est pas surprenant de se retrouver avec de nouvelles consoles. Difficile de résister à la PS4 pro, que ce soit pour l'offrir en cadeau à un être cher ou à soi-même!

Vous ne savez pas quels jeux installer? Voici une liste de jeux incontournable sur la PlayStation 4!



1. The Last of Us (Remastered)

Un chef d'oeuvre du gaming, The Last of Us touchera votre âme tout en vous faisant peur avec ses personnages infectés. Ne passez surtout pas à côté de ce jeu; surtout que la suite arrive en 2020!





2. Spider-Man

Vous voulez « du fun » au pied carré? Il vous faut Spider-Man! Coloré et débordant de personnalité, ce jeu charmera autant ceux qui aiment le combat que ceux qui aiment être stratégiques et furtifs.

Et swinger dans la ville de New York avec des toiles d'araignée? Un grand plaisir!



3. Uncharted (la série)

Difficile de passer à côté d'Uncharted, une fantastique série d'aventure et d'action pleine de rebondissements. Vous allez vous sentir comme un vrai chasseur de trésors!





4. Horizon Zero Dawn

Vous risquez de passer des heures à explorer le magnifique univers open world de Horizon, accumulant de fascinantes quêtes secondaires. C'est le jeu parfait pour faire tout sauf les missions principales!





5. God of War

Le jeu de l'année 2018 des Game Awards God of War charmera les fans de la franchise et les nouveaux joueurs. Le gameplay n'est pas trop difficile à maîtriser et permettra aux joueurs de tous les niveaux à jouer tout en appréciant l'histoire.





6. Red Dead Redemption 2

RDR2 est disponible sur plus d'une plateforme, mais le jeu est tout simplement magnifique sur une PS4 pro!





7. The Witcher 3: Wild Hunt

Avec la popularité de la série Netflix, on veut redécouvrir l'univers de The Witcher! Après tout, on risque de devoir attendre longtemps avant l'arrivée de la deuxième saison alors pourquoi ne pas patienter avec le jeu?





8. Sekiro: Shadows Die Twice

On ne peut pas éviter de mentionner que Sekiro est un jeu difficile pour plusieurs. Mais, c'est aussi le jeu de l'année des Game Awards 2019 alors, on vous propose quand même de l'essayer, parce qu'il est super!





9. Assassin's Creed Odyssey

La série Assassin's Creed est parfaite pour les fans d'aventure qui aiment consacrer plusieurs heures à une histoire. C'est un jeu divin, avec un univers inoubliable.





10. Control

Control a été adoré des critiques et joueurs grâce à ses visuels et ses mécaniques de pouvoirs psychiques. La télékinésie dans un jeu, c'est toujours «le fun»!