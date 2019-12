Quels jeux devriez-vous installer sur votre Xbox One?

Vous avez une nouvelle Xbox One et vous ne savez plus où vous tourner? Pas de panique, on a de superbes suggestions pour votre console.

Voici les incontournables Xbox One!



1. Rare Replay

Rare Replay est un vrai trésor pour les fans de Rare, vous permettant d'explorer 30 classiques, dont Banjo Kazooie et Perfect Dark.



2. Ori and the Blind Forest

La meilleure façon de vous convaincre de jouer à Ori and the Blind Forest? Vous montrer la bande-annonce ci-haut.



3. Gears 5

Gears 5 est un shooter qui séduira autant les fans de solo que ceux qui préfèrent le multi ou coop.



4. Forza Horizon 4

Forza est l'une des séries vedettes pour la Xbox, et Horizon 4 a charmé les critiques et gamers.





5. Sea of Thieves

Le moment de gloire de Sea of Thieves est peut-être passé, mais le jeu demeure toujours amusant. Jouez les pirates avec vos amis tout en explorant un énorme monde!

6. Quantum Break

Vous avez adoré Control? Essayez Quantum Break!

7. Halo

Ça sert à quoi d'avoir une Xbox sans avoir touché à la série Halo? Halo: The Master Chief Collection offre les jeux Halo de 1 à 4. Certes, la franchise a été dépassée par d'autres depuis, mais "dans mon temps", Halo était fantastique.



8. State of Decay 2

State of Decay 2 n'est peut-être pas le plus grand chef d'oeuvre du gaming, mais gagne des points pour la simple et bonne raison qu'il est amusant. Oui aux zombies, tout le temps, n'importe quand.