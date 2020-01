Animal Crossing: New Horizons dévoile (un peu plus) son île déserte dans une nouvelle bande-annonce

Si vous n’en pouviez plus d’attendre jusqu’en mars pour revoir le doux visage d’Isabelle, de même que celui un peu plus capitaliste de Tom Nook, réjouissez-vous: Nintendo vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Animal Crossing: New Horizons!

Celle-ci est cruellement courte, mais elle permet tout de même de découvrir un tantinet plus l’île déserte où prendra place le nouveau volet de la série adorée.

Visiblement, ce cher M. Nook a trouvé ici le moyen de gonfler, une fois de plus, son compte en banque en vendant cette fois-ci des «escapades» sur une île vierge où il sera possible «de se construire une nouvelle vie à partir de rien».

Plus sérieusement, la petite vidéo montre aussi quelques mécaniques de jeu, en plus de nous gracier de la bonne humeur des charmants personnages d’Animal Crossing.

Dévoilé en 2018, New Horizons paraîtra le 20 mars prochain, soit dans un peu moins de trois mois.