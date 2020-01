Janvier 2020: voici les jeux gratuits PlayStation Plus

Après une attente un peu plus longue que prévue, on connaît enfin les jeux que Sony offrira gratuitement en janvier aux membres PlayStation Plus.

À LIRE AUSSI: Xbox Live Gold: les jeux gratuits de janvier 2020

Si vous espériez vous faire gâter quelques jours à peine après Noël, il faudra vous faire à l'idée que les titres gratuits de ce mois-ci comptent plutôt quelques rides!

Cela dit, pour les joueurs PlayStation en quête de jeux classiques d'aventure ou bien d'une façon assez ludique de perdre leur temps, il y a là de l'excellent matériel... à condition toutefois de ne pas déjà les posséder, ce qui pourrait malheureusement bien être le cas.

Trève de bavardage, voici les jeux que les abonnés de Sony pourront télécharger gratuitement du 7 janvier au 3 février:

Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4)

Goat Simulator (PS4)

Notons qu’il est possible de se procurer les jeux gratuits de décembre jusqu’au 6 janvier... dépêchez-vous!