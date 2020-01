Epic Game Store: procurez-vous ces trois jeux gratuits pour bien commencer l’année!

Il ne reste plus grand-chose dans votre compte en banque après les cadeaux, la dinde, le Boxing Day et le mousseux du Nouvel An? L’Epic Game Store a pensé à vous!

La plateforme de vente de jeux numériques offre ainsi trois titres gratuits à ses usagers afin de bien lancer l’année 2020.

Parmi ceux-ci, on retrouve le pas très jeune, mais tout de même sympathique, jeu d’action/aventure Darksiders, de même que sa suite, Darksiders II.

Point positif, chaque volet est offert dans sa version revue et augmentée, affublée par la même occasion d’un nom beaucoup trop intense (respectivement Warmastered et Deathinitive, vous voyez ce qu’on voulait dire).

Et si jamais les combats entre anges et démons ne sont pas votre tasse de thé, l’Epic Game Store propose aussi gratuitement, en ce début d’année, Steep, un jeu de sports extrêmes hivernaux lancé par Ubisoft en 2016.

Au menu: de la planche à neige, du ski et d’immenses montagnes poudreuses, mais aussi du parapente et du vol en wingsuit. Bref, plusieurs activités qui s’avèrent beaucoup plus relaxantes depuis le confort de son sofa.

Les trois jeux peuvent être obtenus gratuitement sur l’Epic Game Store dès maintenant, et ce, jusqu’au matin du 9 janvier.