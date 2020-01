Fortnite: les joueurs ont dépensé vraiment beaucoup d’argent dans le jeu en 2019... mais quand même moins qu’en 2018

Sans grande surprise, les amateurs de Fortnite ont prouvé, une fois de plus, en 2019 qu’ils avaient les poches profondes lorsque venait le temps de renouveler les pas de danse de leur personnage.

À LIRE AUSSI: YouTube dévoile les jeux vidéo les plus visionnés de 2019

Ainsi, selon des données de SuperData Research, le titre «gratuit» d’Epic Games est le jeu qui a rapporté le plus d’argent dans la dernière année avec des recettes de pas moins de 1,8 G$ US.

Concrètement, c’est un «petit» 200 M$ US de plus que son plus proche rival, le tout aussi «gratuit» Dungeon Fighter Online.

Cela dit, 2019 aura tout de même été moins payante que 2018 pour les créateurs de Fortnite, qui avaient alors engrangé des revenus mirobolants de 2,4 G$ US, souligne Variety.

Il s’agit donc d’une chute d’environ 25% en 12 mois. Pas de quoi mettre Epic Games à la rue, mais tout de même...

Au total, les données indiquent que 80% de l’argent dépensé dans des jeux numériques en 2019 – un montant record de 120,1 G$ US – a été déboursé dans des titres «free to play» (gratuit à jouer), démontrant par le fait même la popularité encore bien grande des jeux mobiles.

De ce fait, loin derrière, c’est FIFA 19 qui se mérite le titre de jeu «payant» en format numérique qui a été le plus profitable en 2019, avec un montant de 786 M$ US, note Eurogamer, devant Call of Duty: Modern Warfare (645 M$ US) et Grand Theft Auto (595 M$ US).

Les 5 jeux qui ont rapporté le plus d’argent en 2019 selon SuperData Research:

Fortnite – 1,8 milliard $ US Dungeon Fighter Online – 1,6 milliard $ US Honour of Kings – 1,6 milliard $ US League of Legends – 1,5 milliard $ US Candy Crush Saga – 1,5 milliard $ US