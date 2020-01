The Witcher: indélogeable de nos têtes, la chanson «Toss a Coin to Your Witcher» fait son chemin jusque dans les jeux

Avez-vous regardé la série The Witcher sur Netflix? Si oui, vous faites peut-être partie de ceux qui voient dans le barde Jaskier la prochaine grande vedette de la pop mondiale avec son plus récent «hit», Toss A Coin To Your Witcher.

Plus sérieusement, même si l’adaptation télévisuelle de la franchise dans son ensemble soulève les passions chez bon nombre d’internautes, force est d’admettre que le culte voué à la ballade est, disons, assez intense depuis quelques jours.

Me singing “Toss A Coin To Your Witcher” to myself every waking moment of every day: pic.twitter.com/CN1rCwr0mb — The MandaTORIan (@ToriFett) January 2, 2020

*Toss A Coin To Your Witcher starts playing*

me: pic.twitter.com/ZACxcjcp98 — Chapstick (@Chapus2009) January 2, 2020

- Geralt and Jaskier performing the award-winning “Toss A Coin To Your Witcher” live at the 2019 Grammy Awards pic.twitter.com/G5uPNQo7A4 — maie (@MaieAiyed) December 26, 2019

The Witcher has been out for a week but toss a coin to your Witcher isn’t on Spotify pic.twitter.com/PzzqZvRcUJ — Papa Palpatine (@CapMacMellon) December 26, 2019

Alors, peut-être est-ce là une évolution logique de la situation, mais un vaillant moddeur du nom de Hubert Wiza a décidé d’intégrer la chansonnette dans le premier jeu The Witcher, a découvert USgamer.

L’ajout au titre de 2007 permet ainsi de voir Jaskier, aussi connu sous le nom de Dandelion, interpréter le morceau dans une des auberges du jeu.

Sur la page du mod, on peut également découvrir que Wiza planche sur deux autres scènes musicales qui seront ajoutées au premier volet de la franchise de CD Projekt Red, de même qu’une version de Toss A Coin To Your Witcher qui sera, elle, destinée à The Witcher 2: Assassins of Kings.

Bref, on n’a pas fini d’entendre le luth de Jaskier.

Et pour les plus actifs, sachez qu’un audacieux joueur a, pour sa part, trimé dur pour ajouter Toss A Coin To Your Witcher... à Beat Saber!

Ne reste donc plus qu’à sortir votre casque VR et vos sabres pour rendre, vous aussi, un bel hommage à Geralt.

L’année 2020 commence en force, décidément.