Thor: Christian Bale en discussion pour se joindre à Love and Thunder, le prochain film de la franchise

Ça promet pour la suite de Thor: Ragnarok! Ainsi, nul autre que Christian Bale serait sur les rangs pour donner la réplique à Chris Hemsworth dans les prochaines aventures du superhéros asgardien, Thor: Love and Thunder.

Dévoilées par Collider, les discussions entre l’ancien interprète de Batman et Marvel Studios iraient bon train. On ne sait toutefois pas quel personnage interpréterait Bale dans ce nouveau volet, une fois de plus réalisé par le talentueux Taika Waititi.

En plus de mettre de l’avant Hemsworth et (fort probablement) Bale, Natalie Portman et Tessa Thompson seront aussi de retour dans Thor: Love and Thunder.

Somme toute, si on avait déjà peu de doutes au sujet du long métrage, l’arrivée de Christian Bale dans le portrait ne fait que bonifier ce déjà très prometteur opus!

Thor: Love and Thunder sera en salle le 5 novembre 2021.