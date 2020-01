Trouvez-vous un correspondant, ces timbres inspirés de jeux vidéo classiques donnent envie d’envoyer des lettres

On a beau de moins en moins utiliser le courrier traditionnel, cela n’empêche pas les services postaux à travers le monde d’offrir des séries de timbres de plus en plus originales.

Après notamment le Japon il y a quelques années, c’est au tour du Royaume-Uni d’honorer son industrie du jeu vidéo avec la parution de plusieurs timbres inspirés de titres réalisés par des studios britanniques.

Image courtoisie Royal Mail

Image courtoisie Royal Mail

Quatre d’entre eux mettent de l’avant la série Tomb Raider, et son héroïne Lara Croft, tandis que les huit autres couvrent une panoplie de titres parus dans les années 80 et 90, soit Micro Machines, Wipeout, Sensible Soccer, Worms, Lemmings, Elite, Dizzy et Populous.

Image courtoisie Royal Mail

Image courtoisie Royal Mail

Image courtoisie Royal Mail

Les deux livrets de timbres, aperçus par Kotaku, seront disponibles dès le 21 janvier et, ô surprise, semblent pouvoir se faire livrer jusqu’au Canada.

Pour les collectionneurs, il est possible d’en apprendre plus sur l’ensemble sur le site web de la Royal Mail.