GDC Awards: Death Stranding domine (encore) et décroche sept nominations

Après avoir dominé le tableau des nominations des Game Awards en décembre dernier, Death Stranding répète son exploit avec pas moins de sept mentions aux Game Developers Choice Awards, dont la liste des jeux nommés a été dévoilée ce mercredi.

Pour vous donner une idée, en plus du titre de Jeu de l’année, le plus récent opus d’Hideo Kojima récolte des nominations dans à peu près toutes les catégories où il est éligible.

C’est ce qu’on appelle une domination!

Cela dit, Death Stranding n’est pas seul à cumuler les mentions en cette 20e cérémonie de remise de prix de la Game Developers Conference (GDC), qui se déroulera à San Francisco le 18 mars prochain.

En ce sens, Control et Outer Wilds ont reçu chacun cinq nominations et plusieurs autres jeux qui ont marqué la dernière année, comme Sekiro: Shadows Die Twice, Untitled Goose Game (HONK!) ou encore Disco Elysium, s’inscrivent au tableau plus d’une fois.

En décembre, lors de la cérémonie des Game Awards, c’est d’ailleurs Sekiro: Shadows Die Twice qui avait été sacré Jeu de l’année.

Soulignons que des prix pour les meilleurs jeux indépendants seront aussi remis à l’occasion de la Game Developers Conference, sous le couvert des Independent Games Festival Awards.

Voici la liste complète des jeux nommés aux Game Developers Choice Awards 2020:

Jeu de l’année

Death Stranding

Control

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

Outer Wilds

Meilleure conception sonore

Death Stranding

Sayonara Wild Hearts

Control

Untitled Goose Game

Call of Duty: Modern Warfare

Meilleur premier jeu pour un studio

ZA/UM pour Disco Elysium

Mobius Digital pour Outer Wilds

William Chyr Studios pour Manifold Garden

Foam Sword Games pour Knights and Bikes

Chance Agency pour Neo Cab

Meilleur design

Baba Is You

Outer Wilds

Death Stranding

Sekiro: Shadows Die Twice

Untitled Goose Game

Prix de l’innovation

Untitled Goose Game

Disco Elysium

Baba Is You

Death Stranding

Outer Wilds

Meilleur jeu mobile

Sayonara Wild Hearts

What the Golf?

Grindstone

Sky: Children of the Light

Call of Duty: Mobile

Meilleure trame narrative

Disco Elysium

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Outer Wilds

Meilleure technologie

Death Stranding

Control

Call of Duty: Modern Warfare

Apex Legends

Noita

Meilleure direction artistique

Control

Death Stranding

Sekiro: Shadows Die Twice

Sayonara Wild Hearts

Disco Elysium

Meilleur jeu de réalité virtuelle ou augmentée

Vader Immortal

Blood & Truth

Asgard’s Wrath

Boneworks

Pistol Whip