Nintendo propose maintenant un stylet officiel pour la Switch, mais il y a un hic...

Ça aura pris près de trois ans, mais Nintendo offre désormais un stylet officiel pour sa Switch.

Celles et ceux qui étaient à la recherche de l’outil parfait pour créer leurs parcours à Super Mario Maker 2 seront ainsi heureux d’apprendre que le fabricant japonais propose depuis peu le sien.

Photo courtoisie Nintendo

Tout vient à point à qui sait attendre... ou presque dans ce cas précis!

Le hic, c’est que ce dernier n’est pour l’instant disponible qu’au Royaume-Uni, fort possiblement pour accompagner la sortie britannique du jeu Dr. Kawashima's Brain Training, rapporte Eurogamer.

Et comme le titre, qui propose de résoudre puzzles, sudokus et autres problèmes mathématiques, n’a pas de sortie annoncée en Amérique du Nord, on peut se demander si le stylet estampillé Nintendo arrivera un jour chez nous...

D’ici là, la plupart des options génériques offertes sur le marché feront fort probablement l’affaire, mais, tout de même, il est intéressant de voir que Nintendo fabrique maintenant un outil «officiel» qui permet de garder ses doigts loin de l’écran tactile de la console.

Photo courtoisie Nintendo

Notons que ce n’est toutefois pas la première fois que Nintendo produit un tel stylet pour la Switch, alors que l’entreprise en avait momentanément proposé un pour l’édition spéciale de Super Mario Maker 2... mais seulement au Japon et au Royaume-Uni!

Décidément...