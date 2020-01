The Witcher: la saison 2 n’arrivera pas sur Netflix avant 2021, prévient la créatrice

Vous avez déjà dévoré en entier la première saison de la série The Witcher sur Netflix? Eh bien, il vous faudra désormais être patient avant de pouvoir visionner les prochaines aventures de Geralt, Ciri et Yennefer.

Ainsi, selon la créatrice de l’adaptation télévisuelle, Lauren S. Hissrich, aucune date précise de lancement serait encore prévue pour la saison 2, si ce n’est que celle-ci n’arrivera pas avant 2021.

Hissrich a mentionné le tout lors d’une session de questions-réponses avec les fans de la franchise, organisée sur Reddit mardi.

Les raisons qui motivent ce délai sont toutefois louables. «Nous ne voulons pas précipiter le produit. Ça ne profiterait à personne», a souligné la cinéaste à ce sujet.

Sur un autre ordre d’idées, Hissrich a dévoilé que l’intrigue de la saison 2 serait «beaucoup plus linéaire, maintenant que les histoires des trois personnages ont commencé à se croiser».

Ce faisant, cette nouvelle série d’épisodes risque d’être un peu plus «facile» à suivre, alors que certains téléspectateurs avaient critiqué les sauts fréquents (et pas toujours évidents) entre les époques et les arcs narratifs de Geralt, Ciri et Yennefer.

Notons au passage que la discussion entre la créatrice et les amateurs sur Reddit regorge de faits intéressants, d’anecdotes et de petites confessions.

C’est donc à parcourir si vous êtes inconditionnel de l’univers de Witcher!

Pour les autres, sachez que la première saison de la série est disponible en entier sur Netflix, et ce, depuis quelques semaines.