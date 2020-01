Birds of Prey: Harley Quinn fait péter tout un paquet de trucs dans cette excellente nouvelle bande-annonce

Si l’on se fie à la plus récente bande-annonce de Birds of Prey, les prochaines aventures d’Harley Quinn à l’écran risquent fort bien de nous faire oublier le fiasco qu’était Suicide Squad...

Explosive, cette nouvelle vidéo, dévoilée jeudi, montre l’antihéroïne se remettre de sa séparation avec le Joker... en se plongeant joyeusement dans la vengeance et le chaos!

Ce faisant, le personnage interprété par Margot Robbie se joindra à un groupe d’improbables alliées, la policière de Gotham Renee Montoya, la voleuse Cassandra Cain, la justicière Huntress et la superhéroïne Black Canary, pour mettre en échec le vilain du moment, Black Mask, porté à l’écran par Ewan McGregor.

Bref, tout indique que la réalisatrice Cathy Yan a su renverser la vapeur après la déception de Suicide Squad afin d’offrir du matériel à la hauteur d’Harley Quinn.

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (il s’agit bel et bien du nom complet du film) sera en salle le 7 février prochain.

