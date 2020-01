CES 2020: Mathieu Roy nous dévoile les gadgets gaming de demain [VIDÉO]

Pour celles et ceux qui ne se lèvent pas tôt (on vous envie!): Mathieu Roy est notamment chroniqueur techno et jeux vidéo à Salut, Bonjour.

On l’a rencontré il y a quelques semaines à nos bureaux et ce dernier nous a mentionné qu’il avait l'intention de se rendre à l’édition 2020 du CES, la fameuse foire techno, qui se tient actuellement à Las Vegas, histoire de voir dès maintenant les gadgets qui pourraient avoir un impact sur notre quotidien demain.

On lui a donc demandé de nous produire une vidéo sur le terrain à propos des trouvailles gaming qu’il y ferait et il a accepté. Yé!

Voici ce que ça donne! Bon visionnement!