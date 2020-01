Nintendo: la série Pokémon Mystery Dungeon débarque sur la Switch en mars [VIDÉO]

On a beau être tous un peu hypnotisés par l’annonce de deux expansions pour Pokémon Sword et Shield, mais ce n’est pas tout ce que Nintendo a dévoilé lors de son plus récent Pokémon Direct, jeudi matin.

Ce serait effectivement ignorer la sortie prochaine de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sur la Switch, le 6 mars!

Plus récent volet de la série Pokémon Mystery Dungeon, celui-ci vous plongera dans la peau d’un Pokémon pour une aventure de type rogue-like.

Par ailleurs, soulignons que Rescue Team DX se veut une refonte des versions Red et Blue, parues à l’époque sur Game Boy Advance et Nintendo DS.

Pour les plus curieux, une démo du titre sera disponible plus tard, ce jeudi, sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

