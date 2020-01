Pokémon Sword et Shield: deux expansions amèneront 200 Pokémon supplémentaires et de nouvelles aventures aux jeux en 2020

Les aventures de votre dresseur de Pokémon ne sont, de toute évidence, pas terminées dans la région de Galar, alors que Game Freak proposera deux expansions pour Pokémon Sword et Shield sur la Switch au cours de 2020.

Prévues respectivement pour juin et pour l’automne prochain, The Isle of Armor et The Crown Tundra offriront aux joueurs la possibilité d’explorer des coins inconnus de Galar, d’affronter de nouveaux adversaires et, surtout, d’attraper près de 200 Pokémon supplémentaires.

Comme le développeur japonais l’a révélé lors d’une présentation Pokémon Direct, jeudi matin, les créatures additionnelles proviendront majoritairement de générations précédentes (allô Blastoise et Venusaur en forme Gigantamax), mais de nouveaux Pokémon, même certains légendaires, feront aussi leur apparition.

Fait intéressant, il sera possible de plonger dans ces nouvelles péripéties en utilisant sa sauvegarde principale de Pokémon Sword ou Shield... et donc, les joueurs n'auront pas à sacrifier leur équipe actuelle de petits monstres, si chèrement bâtie.

Disponible en premier, l’expansion The Isle of Armor mettra de l’avant des plages, des caves, mais également un dojo et un nouveau mentor avec qui on pourra s’entraîner, Mustard (oui, c’est son vrai nom). On y fera aussi la connaissance de l’adorable Pokémon Kubfu.

Image courtoisie Nintendo The Isle of Armor

Quelques mois plus tard, The Crown Tundra sera, quant à elle, davantage centrée sur l’exploration de ses recoins enneigés et proposera du jeu coopératif pour partager le plaisir de la découverte avec plusieurs joueurs.

Image courtoisie Nintendo The Crown Tundra

Notons que les deux nouveaux mondes seront construits à la manière de la zone sauvage de Galar, sous un principe de jeu ouvert. On pourra donc les parcourir à son rythme, sans nécessairement suivre un chemin prédéfini.

Évidemment, en plus des Pokémon, trames narratives et autres lieux inusités qu’apporteront les deux expansions, celles-ci offriront aussi différents articles cosmétiques renouvelés aux amateurs.

Les deux volets de contenu supplémentaire peuvent être précommandés ensemble dès maintenant au coût de 37,79 $. D’ailleurs, celles et ceux qui achèteront ceux-ci à l’avance auront accès à des uniformes spéciaux aux douces couleurs de Pikachu et Eevee.

