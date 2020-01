Awesome Games Done Quick 2020: dix incroyables performances à regarder pour les fans de «speedruns»

Les amateurs de speedruns sont résolument généreux: en une semaine, le grand marathon caritatif de jeux vidéo Awesome Games Done Quick (AGDQ) a permis de recueillir plus de trois millions $ US pour la recherche contre le cancer.

L’an dernier, l’édition estivale de l’événement, le Summer Games Done Quick, avait elle aussi franchi la barre des trois millions $ US, soutenant pour sa part l’organisme Médecins Sans Frontières.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, les Games Done Quick sont l'occasion pour des joueuses et joueurs du monde entier de se réunir pour compléter, devant public, des jeux très, très rapidement pour une bonne cause.

An absolutely breathtaking Clone Hero showcase by @FrostedGH at #AGDQ2020. You blew the roof off the place! What a rock star! pic.twitter.com/02UDUpSNzc — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) January 11, 2020

Et inutile de dire qu’encore cette année, le rendez-vous hivernal, qui se déroulait à Orlando du 5 au 12 janvier, n’a pas manqué d’offrir plusieurs prestations aussi impressionnantes que profondément amusantes.

D'ailleurs, en voici 10 qui ont retenu plus particulièrement notre attention au cours des derniers jours:

Il passe CINQ Fallout en un peu plus de deux heures

À regarder si... vous voulez revivre une franchise complète à la vitesse grand V.

Si TomatoAngus a déjà battu Fallout 1, 2, 3, 4 et New Vegas en moins de 1 h 30, il a «pris son temps», ce coup-ci, pour expliquer certaines de ses stratégies... avec des bricolages faits maison!

Un speedrunner joue un mauvais tour à ses spectateurs

À regarder si... vous aimez arrêter de respirer pendant quelques secondes.

BloodThunder ne pouvait se contenter de passer BioShock en une cinquantaine de minutes. Il fallait que le participant surprenne tout le monde, même l’équipe technique et ses commentateurs, avec un faux mais hilarant bogue de Windows. Tout un coquin...

Quelqu’un complète The Outer Worlds en moins de 15 minutes

À regarder si... vous êtes pressés.

Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, The Outer Worlds est un RPG massif paru en octobre dernier. Eh bien, un speedrunner américain, Sharo, a déjà réussi à le compléter en une douzaine de minutes. Voyez-le ici se traîner les pieds et voir la fin du jeu après un peu moins de 15 minutes.

Trois équipes passent à relais tous les Legend of Zelda sur NES et SNES

À regarder si... vous aimez les efforts de groupe.

Un affrontement sans pitié entre trois équipes de speedrunners. Qui pourra compléter les (nombreuses) aventures de Link en premier? La réponse dans un peu plus de trois heures!

Tout va mal pour un joueur de Terraria, mais la foule ne l’abandonne pas

À regarder si... l’entraide (et les échecs répétés) vous touche droit au cœur.

Les participants des AGDQ ne réussissent pas toujours à atteindre leurs objectifs, mais ça ne veut pas dire que ces tentatives ratées ne sont pas divertissantes pour autant! Prenez l’exemple de Video Game Badger, sur qui le sort s’acharne pendant près de 1 h 30. Heureusement que les spectateurs sont là pour l’aider à s’en sortir (partiellement)...

Deux participants passent Mike Tyson's Punch-Out!! avec les yeux bandés... et une seule manette

À regarder si... vous croyez qu’il est possible d’avoir un sixième sens.

Déjà que ce n’est pas facile d’aller jusqu’au bout de Mike Tyson's Punch-Out!!, imaginez le faire à deux sur une même manette avec les yeux bandés! Et non, ce n’est pas une blague.

Oubliez DragonForce, ce guitariste de Clone Hero est d’une rapidité sans nom

À regarder si... l’âge d’or de Guitar Hero vous manque cruellement.

Ici, la vitesse est toujours à l’honneur... mais d’une autre façon! FrostedGH ne passe pas un jeu, mais plutôt une panoplie de chansons dans Clone Hero, une version «open source» du vénérable Guitar Hero. Ça va vite et, en toute franchise, la dextérité mise de l’avant par le joueur est hallucinante.

La précision a un nouveau nom grâce à cette speedrun de Super Monkey Ball

À regarder si... les acrobates ne vous impressionnent plus.

Vous souvenez-vous de ces petits jeux de patience où il fallait traverser un labyrinthe en bois avec une minuscule boule de métal, pour finalement la déposer dans un trou à la fin du parcours? Helix, ce joueur de Super Monkey Ball, qui parvient ici à compléter le titre en un peu plus de 23 minutes, devait en être un expert.

Les AGDQ 2020 franchissent le cap des deux millions $ US de dons avec Untitled Goose Game

À regarder si... vous êtes convaincu que la populaire oie ne vous veut pas que du mal.

L'un des phénomènes de la dernière année, Untitled Goose Game se devait d’être de l’édition 2020 des Awesome Games Done Quick. Et quoi de plus ironique que le jeu de mesquinerie par excellence pour franchir la marque des deux millions $ US amassés? On se le demande.

Bonus: 11 joueurs passent le jeu de Home Alone en même temps

À regarder si... vous n’aimez pas les événements officiels.

Il se passe de drôles de choses dans les locaux de pratique des AGDQ. Comme ces 11 joueurs qui ont réussi à exploiter un bogue du jeu de NES Home Alone pour terminer, ensemble, le titre en 19 minutes et 58 secondes. C’est... particulier!