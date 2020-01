Marvel: Jared Leto veut votre sang dans une première bande-annonce pour Morbius

Est-ce un nouveau vidéoclip à la sauce gothique de Thirty Seconds to Mars? Non, c’est plutôt la première bande-annonce de Morbius, film dans lequel Jared Leto incarne le pseudo-vampire du même nom.

Après avoir joué le Joker, Leto retourne donc aux adaptations de bandes dessinées, cette fois-ci du côté de Marvel avec Morbius.

Produit par Sony, le long métrage succède à Venom et mettra de l’avant l’histoire du Dr Michael Morbius, un professeur qui, aux prises avec une rare maladie du sang, trouve lui-même un remède à sa condition... remède qui le transformera toutefois en une espèce d’hybride entre un vampire et une chauve-souris. Pas commode!

Et si la bande-annonce mentionne les deux derniers Spider-Man produits par Sony, de même que Venom (avec une brève apparition de Michael Keaton), on ne sait pas encore officiellement si les univers de ceux-ci et celui de Morbius seront «connectés» d’une certaine façon.

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius arrivera en salle le 31 juillet prochain.