Minecraft: un «mod» hallucinant proposera une aventure dans l’univers d’Harry Potter [VIDÉO]

Encore à la recherche du jeu parfait d’Harry Potter? Après toutes ces années de déception (ou d’indifférence), ce sera peut-être finalement un mod pour Minecraft qui offrira l’expérience tant rêvée.

Le projet, intitulé Minecraft School of Witchcraft and Wizardry, vise à recréer l’univers magique imaginé par J. K. Rowling dans le jeu de construction et de survie.

Mais attention! Non seulement vous pourrez y visiter Poudlard, le chemin de Traverse ou Pré-au-Lard, mais il sera aussi possible de jeter des sorts, d’accomplir des missions, d’amasser des articles spéciaux, d’invoquer des patronus et même de jouer une petite partie de quidditch, comme le note IGN.

Si le mod n’est pas encore prêt, l’équipe de développeurs, composée d’étudiants, espère pouvoir offrir celui-ci un peu plus tard dans le courant du mois de janvier.

Et d’ici là, le collectif, qui porte le nom de Floo Network, propose une petite vidéo afin de montrer leurs progrès jusqu’à maintenant. Inutile de dire que l’ensemble s’avère déjà époustouflant.

Le tout pourra être téléchargé gratuitement, mais il est possible d’encourager les développeurs par le biais de Patreon.