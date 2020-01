Resident Evil 3: Nemesis sera plus coriace que jamais dans le «remake» du jeu [BANDE-ANNONCE]

On a beau suivre les aventures de Jill Valentine et Carlos Oliveira dans Resident Evil 3, il faut se rendre à l’évidence: la vraie vedette du titre de Capcom est sans contredit le «sympathique» Nemesis.

L’abomination, au sourire aussi grand que ses mauvaises intentions, vous pourchasse tout au long du troisième volet de la série d’horreur et, si on se fie à cette nouvelle bande-annonce, l’histoire se répétera dans la refonte de jeu.

Ainsi, non seulement le remake de Resident Evil 3, prévu pour le 3 avril prochain, misera une fois de plus sur Nemesis pour terrifier les joueurs, le célèbre monstre semble ici redoubler d’ardeur pour gâcher le parcours de Jill et Carlos.

À ce sujet, Capcom avait mentionné la semaine dernière, dans une entrevue avec l’Official PlayStation Magazine, que le vilain bénéficierait cette fois-ci d’une intelligence artificielle améliorée, dans la même veine que celle du très désagréable Mr. X dans la nouvelle mouture de Resident Evil 2.

Bref, il faut se préparer à ne pas dormir quelques nuits en avril... Heureusement qu’on n’en attendait pas moins de Resident Evil 3!