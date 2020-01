Game of Thrones: la série sur les origines de la dynastie Targaryen pourrait arriver en 2022

Westeros vous manque, quelques mois après la grande finale de Game of Thrones?

Eh bien, vous serez sûrement heureux d’apprendre que, selon un dirigeant de la chaîne HBO, la production de la série sur les origines de la dynastie Targaryen, intitulée House of the Dragon, avancerait bon train.

En entrevue avec Variety, le directeur de la programmation, Casey Bloys, a fait savoir que l’équipe derrière le spinoff de Game of Thrones en était à la mise en place de l’histoire et que la série pourrait être diffusée dès 2022.

Annoncée l’automne dernier, House of the Dragon s’inspirera du roman Fire & Blood de George R. R. Martin et prendra place quelque 300 ans avant l’intrigue de Game of Thrones.

On y découvrira la montée en puissance et le règne de la maison Targaryen sur Westeros. Inutile donc de mentionner qu’on risque d’y retrouver une très bonne dose d’action et fort probablement quelques sinistres complots.

Rappelons que la bien-aimée série Game of Thrones s’est terminée en mai 2019 après une huitième saison qui a eu du mal à satisfaire tous les fans de l’épopée fantastique.

