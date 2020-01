Est-ce qu'on peut parler de Fast & Furious Crossroads?

L'énorme franchise Fast & Furious débarque bientôt sur Xbox One, PS4 et PC avec Crossroads, un jeu annoncé aux Game Awards de décembre. Je veux en parler, un mois plus tard, parce que ce jeu a provoqué une réaction viscérale chez moi. C'EST QUOI ÇA?

Le dévoilement

L'actrice Michelle Rodriguez a eu l'honneur de présenter la bande-annonce de Crossroads devant les géants de l'industrie. Vin Diesel est ensuite monté sur scène pour terminer la présentation. Genre.

Je dis «genre» parce qu'il n'a presque pas parlé au public et s'est plutôt contenté de jaser avec Rodriguez à coups de «wow» sans dire grand-chose sur Crossroads.

Revoyez ce moment spécial ici:



La présentation de Rodriguez et Diesel représente plutôt bien la réaction de la communauté gaming à propos de Crossroads: un gros malaise.

Je crois que mon mépris envers ce jeu a été en partie déclenché par son dévoilement aux Game Awards. On dirait un projet de vanité pour Vin Diesel, qui est pourtant un geek assumé. La franchise Fast & Furious est si grande que je ne crois pas qu'elle peut se permettre autant de nonchalance.



Les graphismes choquent la toile

Bande-annonce Crossroads

Quand la bande-annonce a été dévoilée, la réaction sur le web semblait unanime: les gamers n'en croyaient pas leurs yeux. Les graphismes du jeu sont carrément mauvais; plusieurs internautes les ont même comparés à ceux de la PS2 d'il y a 20 ans. C'est une exagération, mais ça résume bien la réaction.

Mais Fast & Furious n'est pas obligé d'aller avec le style AAA. Un bon exemple est John Wick Hex, autre jeu tiré d'une franchise hollywoodienne qui a opté pour le style indie tout en ayant de magnifiques visuels.

Il est là, le problème: le jeu se situe dans un entre-deux. Il a des ambitions AAA sans s'en approcher, que ce soit par ses graphismes datés ou ses dialogues maladroits. Je dois souligner que les graphismes de voiture sont bien; le design des personnages, cependant... ouf.



C'est pour qui?

Un autre problème pour Crossroads est qu'il cible un public déjà très bien servi. Les fans de Heist peuvent jouer à GTA et les amateurs de courses ont une panoplie de jeux avec Forza, Burnout, F1 et j'en passe.

Crossroads va-t-il connaître du succès grâce à son look «si mauvais que c'est bon» comme le film The Room? Je dois vous l'avouer: un jeu qui cause une telle réaction chez moi, et sur le web, vaut peut-être le détour pour en avoir le cœur net.

Un jeu Fast & Furious, ce n'est pas si fou que ça. La franchise se prête même parfaitement au monde du gaming avec son action et ses courses. Mais ce n’est pas avec Crossroads qu'on explore tout le potentiel de l'univers de Dominic Toretto et sa bande.

Crossroads sort en mai 2020. J'ai hâte.