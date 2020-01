Le jeu d'horreur Summerford rend hommage aux classiques du genre

Le studio indie Noisy Valley a récemment dévoilé Summerford, un jeu de survival horror qui rend hommage aux classiques du genre comme Silent Hill, Resident Evil et Alone in the Dark.

Un court teaser a été publié sur YouTube, dévoilant une atmosphère sombre et un gameplay à caméra fixe.

Teaser



Vous incarnez l'exploratrice urbaine Samantha Linden qui, avec son groupe d'amis, s'aventure à Summerford où une catastrophe nucléaire a eu lieu dans les années 80. Votre personnage sera séparé de son groupe et va découvrir, petit à petit, ce qui s'est passé à Summerford.

Le jeu utilise des angles de caméra fixes et propose des puzzles à résoudre, tout en encourageant l'exploration.

Summerford est développé par une équipe de seulement trois personnes chez Noisy Valley. Surveillez la page Steam!