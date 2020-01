Speaking Simulator: apprenez à parler (et éventuellement dominer le monde) avec ce simulateur déjanté [VIDÉO]

Avions-nous vraiment besoin d’un autre simulateur étrange, qui, ce coup-ci, propose d’apprendre à un robot à parler (et dominer le monde) convenablement?

Évidemment, la réponse, c’est oui!

Disponible dès la fin du mois sur PC, Mac et Switch, Speaking Simulator permettra plus précisément aux fans de situations malaisantes de contrôler la langue et la mâchoire d’un tout aussi étrange androïde, qui ne demande qu’à s’intégrer à notre harmonieuse société moderne.

Ses objectifs à long terme sont, disons, un peu plus discutables (la «machine» cherche à dominer le monde, on le rappelle), mais, dans l’immédiat, le robot devra éviter d’éveiller les soupçons dans une dizaine de situations déjà assez inconfortables pour un humain: une entrevue d’emploi, un rendez-vous chez le médecin ou un souper romantique, par exemple.

Mais attention! En plus de tenter d’émettre des sons en agitant frénétiquement la région buccale du protagoniste, il faudra également gérer ses expressions faciales afin de bien vendre sa salade (et ses boulons) à son interlocuteur.

Comme quoi la domination mondiale demande toujours un peu plus de travail que prévu.

Parmi les autres fonctions promises sur Steam par le développeur australien Affable Games, on note le «système le plus réaliste de charabia jamais vu dans un jeu vidéo», de «jolis graphiques de langue» avec «des postillons finement ajustés», de même qu’une «suprêmement bonne représentation de l’anxiété sociale».

Ça commence à faire beaucoup pour un simple simulateur!

Blague à part, le titre avait fait parler de lui en bien à son annonce en 2018 et devrait s’avérer un agréable passe-temps pour les amateurs de Goat Simulator, Octodad et autres titres de contorsions humoristiques.

Speaking Simulator paraîtra le 30 janvier prochain sur Switch et, par le biais de Steam, sur PC et Mac.