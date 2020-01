Overcooked 2 aura bientôt des nouveautés

L’éditeur Team17 est en train de cuisiner quelque chose pour Overcooked 2, semble-t-il. Un DLC, peut-être?

C’est sur Twitter que Team17 s'amuse à donner des indices en dévoilant, petit à petit, une image.

Certains internautes croient qu’il y aura un nouveau DLC payant, tandis que d’autres pensent qu'il y aura une mise à jour pour le Nouvel An chinois, comme en 2019.

Team17 est plutôt généreux avec les fanatiques d’Overcooked; les deux éditions ont eu plusieurs DLC payants et gratuits depuis leurs lancements.

Le dernier DLC payant fut le Carnival of Chaos, ajoutant 15 nouveaux tableaux et de nouveaux chefs et accessoires sous la thématique du cirque.

Du côté de Pèse sur start, on pense qu'il y aura une mise à jour gratuite. À suivre!