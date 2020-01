Bethesda se préparerait-il à dévoiler Starfield... et lancer à plein régime le développement d’Elder Scrolls VI?

Une fois de plus, l’Internet s’emballe et tente de faire du sens de la plus récente série d’offres d’emploi publiées par un studio important.

Cette semaine, ce sont les candidats recherchés par Bethesda Game Studios qui retiennent l’attention des usagers de Reddit. Ceux-ci croient ainsi y avoir décelé des indices quant à l’avancement des projets majeurs du développeur, soit Starfield et The Elder Scrolls VI.

C’est évidemment à prendre avec un bon grain de sel, mais, rendu là, pourquoi ne pas s’amuser un peu?

D’abord, l’entreprise est à la recherche d’un monteur vidéo capable notamment de «monter des vidéos promotionnelles excitantes» à l’aide «d’images tirées d’un jeu vidéo».

Ensuite, une autre offre d’emploi indique que Bethesda souhaite recruter des programmeurs dans le but de «pousser les limites du développement de RPG sur PC et consoles».

Plus particulièrement, ces nouveaux employés travailleraient sur «l’implémentation de nouvelles mécaniques de jeux», entre autres en ce qui concerne «les comportements des joueurs et personnages, le combat et les pouvoirs».

De ce fait, des internautes spéculent que l’embauche d’un monteur vidéo pourrait vouloir dire que le studio préparerait le dévoilement d’images de son RPG de science-fiction Starfield, tandis que le recrutement de programmeurs supplémentaires indiquerait que le développement d’Elder Scrolls VI prendrait sérieusement son envol.

Pourquoi?

Parce que, selon certains, si le développeur américain s’apprête à lever le voile sur Starfield, il serait probablement un peu tard pour y ajouter de nouvelles mécaniques et fonctions. Donc, l’embauche de programmeurs servirait plutôt à propulser la conception du prochain Elder Scrolls.

On le rappelle, il ne faut pas sauter aux conclusions trop vite, mais force est d’admettre que ces théories font tout de même un peu de sens.

Si Starfield et The Elder Scrolls VI ont respectivement été annoncés en 2018 et 2016, il ne faudrait pas s’attendre à une sortie prochaine pour l’un ou l’autre des projets, et ce, tout spécialement dans le cas du successeur à Skyrim...

Et vous, vous en pensez quoi de ces rumeurs?

