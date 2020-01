Cet ensemble Lego aux couleurs d’Untitled Goose Game a besoin de votre aide pour devenir réalité

Vous souhaitez semer le chaos dans le monde réel, mais vous n’avez pas nécessairement envie d’acquérir une oie en chair et en os (et en obligations qui viennent avec)?

Dans ce cas, cet INCROYABLE ensemble Lego inspiré par la sensation indie de 2019, Untitled Goose Game, pourrait fort probablement vous intéresser.

Celles et ceux qui ont suivi l’oie dans ses aventures numériques y reconnaîtront la première section du titre développé par House House, où un pauvre jardinier essaie (très) fort de mener sa petite vie en dépit des agressions répétées d’un vicieux bipède.

Image courtoisie Lego Ideas

Concrètement, parmi les articles constituant l’assortiment, on retrouve en plus de l’oiseau et de sa victime plusieurs possessions de cette dernière, comme son chapeau, ses clés, sa pelle, son marteau, son arroseur et même son écriteau «interdit aux oies».

Image courtoisie Lego Ideas

Cela dit, même si on imagine que vous êtes déjà plusieurs à agiter frénétiquement votre carte de crédit pour faire l’acquisition de l’ensemble Lego parfait, il vous faudra faire un petit effort supplémentaire avant de pouvoir commander l’objet tant convoité.

Ainsi, l’ensemble n’est pas encore commercialisé; il a plutôt été soumis à la plateforme Lego Ideas, sur laquelle les internautes peuvent voter pour leur projet préféré.

Image courtoisie Lego Ideas

Comme le veut la tradition, il faudra donc 10 000 votes à l’ensemble Untitled Goose Game pour que celui-ci passe du rêve à la réalité.

Alors qu’attends-tu, Internet? C’est le moment de retrousser ses plumes et d’aller voter ici.

HONK!

D’ici là, soulignons qu’Untitled Goose Game est disponible sur Switch, PS4, Xbox One, PC et Mac... et que de magnifiques produits dérivés existent également, comme cette exquise paire de bas.

Image courtoisie House House

