Cyberpunk 2077: découvrez les adorables figurines Funko Pop inspirées par le jeu

Contrairement à CD Projekt Red et son jeu grandement attendu, Funko Pop n’aura pas besoin de plus de temps pour «développer» ses figurines inspirées de Cyberpunk 2077!

Ainsi, si vous cherchiez un peu de réconfort après l’annonce du report en septembre de la sortie du RPG d’action, sachez que les répliques aux grosses têtes des personnages du jeu arriveront comme prévu le 16 avril sur les tablettes.

Au total, cinq Funko Pops seront alors offertes aux amateurs de Cyberpunk 2077.

Image courtoisie Funko Pop Un version de V

En plus de deux interprétations de V, le (ou la) protagoniste principal du titre, et d’un mystérieux individu nommé Takemura, il sera possible de mettre la main sur deux figurines différentes de Johnny Silverhand, le personnage interprété par le seul et unique Keanu Reeves.

Image courtoisie Funko Pop Une autre version de V

Image courtoisie Funko Pop Le mystérieux Takemura

Au choix, vous pourrez donc installer sur votre manteau de cheminée un Johnny contemplatif, posant le genou par terre, ou bien un autre prêt à partir à l’aventure, armes et lunettes fumées surdimensionnées en prime.

Image courtoisie Funko Pop Johnny Silverhand, en mode contemplatif

Image courtoisie Funko Pop Johnny Silverhand, prêt pour l'aventure

Notons que les figurines, dévoilées lors de la London Toy Fair, peuvent déjà être précommandées chez la plupart de vos fournisseurs de Funko Pops favoris.

Et en ce qui concerne le jeu lui-même, Cyberpunk 2077 paraîtra finalement le 17 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

