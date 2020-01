Half-Life: essayez gratuitement tous les jeux de la série pour un temps limité sur Steam

Voilà l’occasion parfaite de (re)découvrir les classiques que sont Half-Life et Half-Life 2: les deux titres, ainsi que toutes leurs expansions, peuvent être essayés gratuitement sur Steam dès maintenant.

Quelques semaines avant la sortie en mars de son titre VR Half-Life: Alyx, Valve offre ainsi la chance aux joueurs de se r emémorer l’histoire et l’ambiance de la mythique série qui mêle action, puzzles, science-fiction et crabes de tête.

En tout, les usagers Steam auront accès sans frais à Half-Life, ses expansions Opposing Force et Blue Shift, Half-Life 2, de même que les «suites» Half-Life 2: Episode One et Episode Two.

Le seul petit hic, c’est que la période d’essai gratuit ne dure que deux mois, soit jusqu’en mars. Il faudra donc se dépêcher à tout compléter d’ici là si on veut vivre l’expérience totale.

Il s’agit donc plus d’une «période d’essai» que d’un «cadeau» de la part de Valve. Quoiqu’en deux mois, il est plus que possible de découvrir l’histoire complète de Gordon Freeman.

Pour télécharger les jeux, c’est par ici!

