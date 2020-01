Dead by Daylight: grosse mise à jour intitulée « Reckoning »

Le multijoueur d’horreur Dead By Daylight lance aujourd’hui sa mise à jour du Tome II intitulée Reckoning, offrant plusieurs nouveautés.

Reckoning comprend des histoires, de nouvelles tenues et des charmes pour quatre personnages: l’Esprit, le Docteur, Jane Romero et David King. De plus, une collection créée par la communauté comprendra de nouveaux looks pour le Clown et Feng Min.

Le Nouvel An chinois sera souligné par des tenues thématiques pour Jane Park, en plus de nouveaux charmes à obtenir.

Une nouvelle fonctionnalité nommée Compendium est déployée par cette mise à jour. Celle-ci permet aux joueurs d’accéder à tous les Tomes précédents.

Jusqu’au 28 janvier, les personnages principaux du Tome II sont à 30% de rabais et, un nouveau Rift est disponible pour 1000 cellules d'ora.