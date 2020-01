Pokémon: le remake CGI du premier film s'en vient sur Netflix

Le remake CGI du tout premier film Pokémon aura un lancement mondial le mois prochain sur Netflix, excluant seulement le Japon et la Corée.

C’est avec une bande-annonce de Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution que Netflix a annoncé son partenariat avec The Pokémon Company International. Au moment d'écrire ses lignes, la vidéo est #22 dans le palmarès des vidéos tendances sur YouTube.



Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution



Le film se fait une peau neuve avec un style d’animation CGI, tout en conservant son histoire qui avait ému les fans de Pokémon en 1999.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution débarque sur Netflix le 27 février! Et pour replonger un peu dans cet univers, on vous rappelle que la série Indigo League avec Ash, Misty et Brock est également sur Netflix.