Project: Mara, le nouveau projet à la fois sombre et intrigant du studio derrière Hellblade [VIDÉO]

Décidément, le studio Ninja Theory ne chôme pas. En plus de travailler notamment sur une suite à Hellblade: Senua’s Sacrifice, le développeur britannique vient de dévoiler un tout nouveau projet intitulé Project: Mara.

Présenté comme un «titre expérimental», celui-ci mettra en scène une «représentation réelle et fondée de la terreur mentale», ce qui fera visiblement opposition à l’univers fantastique de Hellblade.

Dans un billet de blogue publié ce mercredi, Ninja Theory souligne que le jeu, si on peut l’appeler ainsi, sera «basé sur des témoignages d’expériences vécues et des recherches approfondies» dans le but de «reproduire les horreurs de l’esprit aussi précisément et réalistement que possible».

Somme toute, le studio affirme que l’expérience sera un exemple de ce qui pourrait devenir une nouvelle façon de raconter une histoire.

Avec Hellblade, ce ne sera pas la première fois que le développeur abordera la question des troubles de santé mentale, mais, si on se fie à l’angoissant aperçu vidéo partagé cet avant-midi, Project: Mara risque d’être bien différent de l’autre série de Ninja Theory.

Notons qu’il s’agit du quatrième projet annoncé par l’équipe britannique depuis son intégration aux Xbox Game Studios en 2018. De ce fait, le studio planche aussi en ce moment sur Senua’s Saga: Hellblade II, le jeu multijoueur Bleeding Edge et la mystérieuse expérience de recherche et développement The Insight Project.

C’est ce qu’on appelle un plan de match assez chargé!

À regarder aussi: