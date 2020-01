Rise of the Resistance: une vidéo pour découvrir l’incroyable nouvelle attraction Star Wars de Disneyland

La méga-attraction Star Wars: Rise of the Resistance a ouvert ses portes il y a quelques jours à Disneyland, en Californie... et inutile de dire que celle-ci semble offrir une aventure incomparable aux fans de la franchise.

D’une durée d’environ cinq minutes, le parcours immersif plonge les visiteurs en plein cœur d’une grande bataille entre le Premier Ordre et la Résistance.

Plus précisément, les passagers du manège seront d’abord «kidnappés» par les vilains avant d’être «libérés» par les guerriers rebelles, tout ça devant une cinquantaine de Stormtroopers, quelques AT-AT de «taille réelle» et une bonne dose de lasers, indique le USA Today.

Après cette alléchante description, vous êtes curieux de voir à quoi ressemble l’expérience? Ça tombe bien, car une vidéo montrant le circuit en entier a été partagée par Attractions Magazine, plaçant les internautes aux premières loges de l’action.

Notons que Rise of the Resistance a accueilli ses premiers passagers en Californie vendredi dernier au sein de la zone Star Wars: Galaxy's Edge de Disneyland, quelques semaines après l’ouverture de la mouture floridienne de l’attraction, en décembre, à Disney World.

