The Matrix 4: Hugo Weaving confirme que l’agent Smith ne sera pas de retour

Neo, Trinity et le reste de la bande feront face à de nouvelles menaces dans The Matrix 4: Hugo Weaving a confirmé cette semaine qu’il n’y reprendra pas son célèbre rôle de l’agent Smith.

En entrevue avec Time Out, l’acteur australien a dévoilé que la réalisatrice Lana Wachowski lui avait offert de revêtir une fois de plus l’habit noir et les lunettes fumées, mais qu’un conflit d’horaire l’aurait empêché de se joindre au nouveau volet de la franchise.

Weaving a affirmé que bien qu’il croyait au départ pouvoir conjuguer un rôle qu’il avait précédemment accepté au théâtre avec sa participation à The Matrix 4, Wachowski avait finalement tranché que les disponibilités du comédien ne pourraient pas s’accorder avec le tournage du long-métrage.

La nouvelle désolera fort probablement nombre de fans de la série de films de science-fiction, surtout qu’autant Keanu Reeves que Carrie-Anne Moss reviendront pour incarner Neo et Trinity dans cette nouvelle aventure.

Cela dit, l’absence de l’agent Smith permettra au moins aux scénaristes de mettre en scène de nouveaux vilains, ce qui aura de toute façon un peu plus de sens, considérant la finale de la première trilogie.

The Matrix 4 arrivera en salle le 21 mai 2021, EN MÊME TEMPS que John Wick 4. Toute une journée pour les inconditionnels de Keanu.

