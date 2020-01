Captain Marvel 2 est en développement

Le feu vert pour la suite de Captain Marvel, mettant en vedette Brie Larson, a été officiellement donné par les studios Marvel.

Marvel a engagé la scénariste Megan McDonnell, qui a travaillé sur la série « WandaVision » avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles-titres, pour en écrire le script.

Selon plusieurs sources, Anna Boden et Ryan Fleck, qui avaient rédigé et réalisé le film initial, ne seront pas de retour, mais ils sont en discussions pour diriger un programme pour la plateforme de streaming Disney+. Marvel espère trouver une cinéaste pour « Captain Marvel 2 » qui serait lancé dans les salles de cinéma en 2022. L’intrigue ne se passerait plus dans les années 90, mais de nos jours.

Le premier volet racontait l’histoire de Carol Danvers, une pilote de chasse devenue superhéros alors que la Terre est au cœur d’un conflit intergalactique entre deux mondes extraterrestres. Elle fera équipe avec Nick Fury (Samuel L. Jackson) pour combattre une menace extraterrestre nommée Skrulls.

«Captain Marvel» a connu un succès monstre au box-office et dépassé la barre symbolique du milliard de recettes à travers le monde.