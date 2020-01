Nioh 2: trois DLC annoncés, alors que l’histoire se dévoile dans une bande-annonce

Un mois et demi avant sa sortie sur PS4, Nioh 2 partage de nouveaux pans de sa trame narrative dans une nouvelle bande-annonce, mise en ligne ce jeudi.

Si vous avez soif d’histoires de samurais, mêlées à du folklore japonais et des éléments fantastiques, ce nouvel aperçu vidéo pourrait bien vous rassasier.

En plus d’y découvrir une réalisation léchée de la part du développeur Team Ninja, on en apprend un peu plus sur le héros de cet antépisode, un chasseur de démons lui-même moitié humain, moitié yokai (une créature naturelle du folklore japonais).

Trois DLC «majeurs» sont au menu

Notons que le studio derrière le RPG d’action a aussi profité de l’occasion pour annoncer que, suivant la parution de Nioh 2, trois DLC «majeurs» seront proposés aux joueurs, regroupés, si désiré, dans une «passe de saison».

Les trois volets de contenu supplémentaire apporteront chacun un scénario unique, qui précédera l’histoire principale, peut-on lire dans un billet de blogue publié par PlayStation.

Ces DLC offriront, par ailleurs, de nouvelles armes, habiletés de combat et personnages, de même qu’une quête principale et des missions secondaires.

Rappelons que la sortie de Nioh 2 sur PS4 arrive à grands pas, alors que le jeu paraîtra exclusivement sur la console de Sony le 13 mars prochain.

