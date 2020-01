Est-ce que les retards de production de jeux vidéo vous enragent?

Une véritable vague de retards de production dans l’industrie du jeu vidéo lance l’année 2020 et, évidemment, on jase du phénomène.

Est-ce qu’une mauvaise nouvelle pour les joueurs? Y'a-t-il du bon pour les artisans derrière ces jeux quand on décide finalement de «slacker» sur la pédale?

Aussi: Kazzie Charb livre un bulletin de nouvelles où on parle, notamment, de Mon voisin Totoro ainsi que de nouveaux films inspirés de Pokémon et The Witcher!

Pour assister à nos enregistrements et pour interagir: on se retrouve au twitch.tv/pesesurstart les mercredis dès 18h30!