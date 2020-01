Ghost in the Shell: première bande-annonce de la série Netflix

La série Netflix Ghost in the Shell: SAC_2045, annoncée l’année dernière, verra finalement le jour en avril 2020. Une première bande-annonce a été mise en ligne par Netflix Japan, dévoilant un peu plus de détails.

Bande-annonce de Ghost in the Shell: SAC_2045

Pour le moment, la réaction des internautes semble plutôt bien, contrairement au teaser de l'an dernier qui avait accumulé plus de mentions «Je n’aime pas» que de mentions «J’aime» sur YouTube.

Il est important de noter que le teaser d’octobre 2019 avait été partagé sur le YouTube Netflix américain, et la bande-annonce d’aujourd'hui a été partagée par Netflix Japan.

Ce nouvel anime de Ghost in the Shell est réalisé par Kenji Kamiyama et Shinji Aramaki, lesquels ont aussi réalisé Ultraman, une série disponible également sur Netflix.

L’animation est faite par Sola Digital Arts et Production I.G., avec un look 3D qui ne fait pas l'unanimité auprès des fans.

Est-ce que ça va être bon? On va voir en avril 2020!