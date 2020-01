10 séries à «binger» sur Netflix

Vous faites le tour de Netflix et vous ne trouvez rien à regarder? Pourtant, il ne manque pas de choix! Parfois, il suffit d'en savoir un peu plus sur une série pour avoir le goût de la regarder, alors on va tenter de vous convaincre avec ces 10 suggestions!

Non, on ne va pas suggérer Riverdale.



Altered Carbon

Et si on pouvait téléverser notre esprit dans un nouveau corps après la mort? C'est dans ce futur que se déroulent les événements d'Altered Carbon, l'adaptation d'un roman du même nom.

250 ans après sa mort, Takeshi est maintenant dans un nouveau corps et doit enquêter le meurtre d'un homme riche et puissant pour être enfin libre. Comme une bonne série sci-fi, c'est parfois difficile à suivre et on adore ça.

En plus, la saison 2 arrive le 27 février alors c'est le moment idéal d'embarquer!

Better Call Saul

Vous avez adoré Breaking Bad? Vous devez absolument regarder Better Call Saul, la série origin story de l'avocat de Walter White, Saul Goodman.

Ne vous attendez pas à des scènes remplies d'actions et de confrontations; Better Call Saul est beaucoup plus calme et tente d'expliquer comment cet avocat est devenu un criminel. C'est une excellente série qui va entamer sa 5e saison le 23 février.



Dark

Cette série allemande vous rappellera Stranger Things lors des premiers épisodes, mais détrompez-vous, elle est beaucoup plus sombre et moins ciblée aux ados.

On ne veut rien spoiler, alors on va éviter de donner trop de détails. Tout ce que l'on va dire, c'est que la série a beaucoup d'éléments sci-fi, et que celle-ci raconte les histoires de plusieurs personnages au lieu de se concentrer sur un seul héros.

Broadchurch

La mort troublante d'un enfant cause une panique chez les habitants du village fictif de Broadchurch. Deux détectives, incarnés par David Tennant et Olivia Colman, devront résoudre le crime morbide et découvriront que les apparences sont parfois trompeuses.

Impossible de ne pas « binger » cette série; chaque épisode est plus intense que le précédent!



Schitt's Creek

Cette série canadienne est parfaite pour les soirées où vous voulez décrocher et ne pas trop vous casser la tête. Elle raconte l'histoire d'une famille riche qui perd tout du jour au lendemain et doit se reconstruire à Schitt's Creek, un village qu'elle avait acheté en blague.

C'est une série hilarante qui rappelle un peu Arrested Development. Avec 5 saisons et une 6e en cours, vous allez être occupés longtemps!



GLOW

GLOW, Gorgeous Ladies of Wrestling, est une série qui suit Ruth Wilder (Alison Brie), une actrice sans travail qui se retrouve dans le monde de la lutte.

Vous allez dévorer chaque épisode et, peut-être même avoir le goût de devenir lutteuse. Et que dire de la musique? Elle est excellente!

Big Mouth

L'adolescence est remplie de malaises, et Big Mouth vous replongera dans ces années difficiles avec humour et parfois dégoût.

C'est vulgaire, sans retenue, et totalement désaxé. Ce cartoon ne vous laissera pas indifférent!



Pandemic

Drôle de timing pour cette série documentaire qui suit les dangers de la grippe et démontre à quel point nous ne sommes pas prêts. Difficile de ne pas penser au coronavirus...

Vous risquez de vous laver les mains entre chaque épisode.





The Good Place

À la fois drôle et touchant, The Good Place raconte l'histoire d'Eleanor, une femme décédée qui se retrouve dans un genre de paradis. Cependant, il y a un problème: elle y est par erreur.

C'est tout ce qu'on va dire!



Mindhunter

Qu'est-ce qui motive les tueurs en série à commettre l'irréparable? C'est ce que cette série fictive, basée sur certains événements réels, tente d'expliquer. Mindhunter suit deux agents du FBI et une psychologue qui rencontrent des tueurs et tentent de comprendre leurs comportements. Les fans du style True Crime vont adorer, même si la série demeure fictive.

Le sort de Mindhunter est incertain pour le moment, mais les deux saisons sur Netflix valent totalement la peine.